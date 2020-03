Portaltic.-Borderlands, BioShock y Burnout se unen al catálogo de Nintendo Switch

MADRID, 27 Mar. (Portaltic/EP) -

Nintendo ha anunciado un conjunto de nuevos videjuegos para su videoconsola Switch, de los cuales algunos, como Jedi Knight: Jedi Academy o la actualización de Ring Fit, están disponibles desde este jueves.

Durante un 'Nintendo Direct Mini' la compañía tecnológica señalado varios títulos que llegarán próximamente a Switch. Es el caso de XCOM 2 Collection, la Colección legendaria de Borderlands y BioShock: The Collection, que llegarán el 29 de mayo.

Burnout Paradise Remastered se unirá al catálogo de videoconsola este año. Llegará remasterizado y optimizado para Switch, a 60 fotogramas por segundo y con los contenidos descargables.

Desde este jueves, están disponibles algunas de las novedades anunciadas. Es el caso de Panzer Dragoon: Remake, Shinsekai: into the Depths, Good Job! y Jedi Knight: Jedi Academy, y de una actualización de Ring Fit Adventure, que introduce un nuevo modo de juego rítmico y la música de Super Mario Odysse, Splatoon 2 y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Animal Crossing: New Horizons, que acaba de aterrizar en Nintendo Switch, recibirá una actualización gratuita en abril, que permitirá participar en el evento la 'Caza del Huevo', mientras Super Smash Bros. Ultimate ha anunciado un nuevo luchador procedente del título Arms.

El 29 de mayo llegará Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Catherine: Full Body, un juego de acción y puzles de corte psicológico estará disponible el 7 de julio, y el juego de rol estratégico King's Bounty II también llegará a Switch este año. En 2020 también estarán disponibles Bravely Default II.