Un bot de Telegram da acceso a los teléfonos móviles de más de 500 millones de usuarios de Facebook

MADRID, 26 Ene. (Portaltic/EP) -

Una cuenta automatizada, o bot, de Telegram asegura tener los números de teléfono de más de 500 millones de usuarios de la red social Facebook, que se filtraron por una vulnerabilidad que la compañía arregló en agosto de 2019.

Una vulnerabilidad en Facebook que permitía ver el número de teléfono de los usuarios de la red social vinculado a la cuenta ha dado como resultado la creación de una base de datos con información de más de 500 millones de personas de distintos países.

Como explica el cofundador y CTO de la firma de seguridad Hudson Rock, Alon Gal, esos datos están disponibles en un bot de Telegram. La persona que lo ha creado permite a los usuarios que paguen una tarifa basada en créditos ver los números de teléfono que posteriormente les permitirá acceder a determinadas cuentas de usuario.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm