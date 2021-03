El botón de deshacer envío de 'tuits' se incluirá en las suscripciones de Twitter

MADRID, 22 Mar. (Portaltic/EP) -

Twitter ha iniciado las pruebas de un nuevo botón que permitirá deshacer el envío de un 'tuit' que el usuario acaba de publicar, una nueva función que se incluirá dentro de las opciones del servicio por suscripción para profesionales que prepara la compañía.

La opción de deshacer el envío de un 'tuit' ofrece una ventana de tiempo para que el usuario pueda decidir si detiene por completo el envío y publicación del mensaje que ha escrito. Actualmente, los usuarios cuentan con la posibilidad de eliminar un 'tuit' tras su publicación.

La experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong ha compartido en su perfil en la red social que esta función formará parte de la suscripción que prepara la plataforma, como muestra a partir de una captura.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1