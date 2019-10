Portaltic.-Una brecha en Adobe Creative Cloud expone cerca de 7,5 millones de datos de usuarios

Publicado 28/10/2019 10:00:33 CET

MADRID, 28 Oct. (Portaltic/EP) -

Una brecha de seguridad en el servicio Adobe Creative Cloud ha dejado expuestos datos de cerca de 7,5 millones de cuentas de usuario, dando lugar a una base accesible sin necesidad de constraseña y desde un navegador web.

La empresa de tecnológica Comparitech y el investigador de ciberseguridad Bob Diachenko han informado a Adobe de la existencia de una base de datos de acceso público con información de usuarios de Creative Cloud.

Como explican en el comunicado, la brecha se identificó el 19 de octubre, y ese mismo día Adobe ya reparó el fallo. La información filtrada "no era particularmente sensible", pero podría utilizarse en campañas de 'phishing'.

Los cerca de 7,5 millones de datos expuestos contenían la dirección de correo electrónico de los usuarios, los productos de Adobe que usaban, el estado de la suscripción o si el usuario era empleado de la compañía. La base de datos no contenía ni contraseñas ni datos de los pagos o tarjetas de crédito.

Como señalan en el comunicado, la base de datos quedó expuesta a cualquier con un navegador web; no se necesitaba ni contraseña ni ningún otro tipo de autenticación para acceder a la información, pero desde la compañía indican que no se han detectado accesos no autorizados.