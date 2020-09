Portaltic.-Un 'bug' de Twitter permite editar las respuestas publicadas a otros tuits

MADRID, 14 Sep. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter parecía estar probando una nueva función de edición de 'tuits', pero una portavoz de la compañía ha afirmado que se trata de un 'bug', un fallo, que permite editar los mensajes publicados como respuesta a otros tuits.

Varios usuarios de la plataforma han visto cómo después de eliminar una respuesta a un tuit e intentar responder de nuevo, el texto que había sido eliminado vuelve a aparecer por completo.

En este sentido, los usuarios pueden volver a corregir el mensaje que habían eliminado y volver a enviarlo, según ha explicado el portal The Verge.

Twitter seems to be testing a neat way to edit tweets. If you delete a tweet when you reply to someone and then go to reply again it brings the old text back so you can correct your typo https://t.co/t4KKLNmjWT pic.twitter.com/YNQ6FSIlLS