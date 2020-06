Portaltic.-Call of Duty responde con miles de baneos diarios para luchar contra el racismo

Call of Duty responde con miles de baneos diarios para luchar contra el racismo

MADRID, 4 Jun. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos Infinity Ward, autor de la saga de disparos Call of Duty, ha introducido nuevas medidas para luchar contra el racismo en este título y ha comenzado a banear diariamente miles de cuentas de jugadores que hacen uso de nombres de usuario racistas.

"No hay lugar para el racismo en nuestro juego", ha asegurado la desarrolladora estadounidense en un comunicado a través de su cuenta de Twitter. Este martes, en apoyo al movimiento de igualdad racial Black Lives Matter en Estados Unidos, la compañía ya retrasó el lanzamiento de la cuarta temporada de Call of Duty Modern Warfare y la séptima de Call of Duty Mobile.

Ahora, la responsable de la saga de 'shooters' en primera persona ha informado de que está "procesando miles de baneos diarios de nombres de usuario racistas y orientados al odio", como recoge el comunicado.

No obstante, Infinity Ward ha anunciado también otras medidas para combatir el racismo como destinar "recursos adicionales" a monitorizar el contenido racista, como introducir sistemas internos para reportar que permitan aumentar el número de baneos por hora.

El resto de medidas que llegarán a Call of Duty incluyen filtros y mayores restricciones en los nombres de los jugadores, evaluar las mejoras en los sistemas para reportar y aumentar los baneos permanentes para las personas que infrinjan las normas de forma continuada.