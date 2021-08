Call of Duty: Vanguard será la próxima entrega de la saga y se presentará el 19 de agosto

MADRID, 17 Ago. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos estadounidense Activision ha anunciado que Call of Duty: Vanguard será el nombre de la próxima entrega de su saga bélica, y que el nuevo juego se presentará el próximo jueves 19 de agosto.

El nuevo Call of Duty: Vanguard se ambientará en la batalla de Verdansk, una ciudad ficticia presente en el universo Warzone de la saga, como ha anunciado Activision a través de la cuenta oficial de Twitter de la franquicia Call of Duty.

Asimismo, el estudio ha publicado un tráiler teaser del juego, en el que se aprecian elementos y armas que apuntan a que estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

Activision ha anunciado también que la presentación mundial del nuevo Call of Duty: Vanguard tendrá lugar el próximo jueves 19 de agosto a las 19.30 horas en horario español peninsular.

Join the #BattleofVerdansk and experience the worldwide reveal of Call of Duty: Vanguard?? - 8/19?? - 10:30am PT?? - Verdansk pic.twitter.com/N0efSm5nOA