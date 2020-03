Portaltic.-Se cancela el E3 2020 por el coronavirus

MADRID, 11 Mar. (Portaltic/EP) -

Entertainment Software Association (ESA), organizadora de la feria de videojuegos E3, ha decidido cancelar la edición del evento de este año por el brote del coronavirus, y la organización estudia dar cabida a las presentaciones a través de eventos en línea.

Esta será la primera vez que no se celebra esta feria, una de las más importantes de la industria del videojuego y que se iba a llevar a cabo del 9 al 11 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

La organización ha señalado en un comunicado que "ha sido una decisión difícil" y que considera que es "la mejor forma de actuar durante una situación mundial sin precedentes".

"Estamos muy decepcionados por no poder celebrar este evento para nuestros fans y seguidores, pero sabemos que es la decisión correcta basada en la información que tenemos hoy", ha añadido.

E3 ha detallado que informará directamente a las compañías que iban a participar en el evento y a los asistentes sobre los reembolsos completos.

Asimismo, la asociación ha indicado que está estudiando opciones para dar a conocer los anuncios y novedades de la industria que iban a llevarse a cabo en la feria a través de "una experiencia en línea".

"Esperamos poder ofrecer el E3 2021 como un evento reinventado que reúne a los fans, medios y la industria en un escaparate que celebra la industria global de los videojuegos", ha aseverado.

El anuncio llega una semana después de que los organizadores de Game Developers Conference (GDC), el encuentro anual de desarrolladores y empresas de la industria del videojuego, decidiera posponer el evento que se iba a celebrar del 16 al 20 de marzo.

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX