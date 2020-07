Portaltic.-Cancelan EVO 2020 tras el despido de su presidente por acusaciones de abuso sexual

MADRID, 3 Jul. (Portaltic/EP) -

Los organizadores del torneo de videojuegos EVO (Evolution Championship Series) han decidido cancelar el evento de este año, EVO 2020 Online, tras el despido de su presidente, Joey Cuellar, por acusaciones de abuso sexual.

Debido a las acusaciones contra el cofundador de EVO, el torneo dedicado a videojuegos de lucha como Street Fighter o Tekken, varias compañías anunciaron este jueves que no participarían en EVO 2020, entre ellas Capcom, Bandi Namco, NetherRealm y Mane6.

Poco después, Cuellar publicó una breve declaración a través de su cuenta en la red social Twitter en la que parecer reconocer las acusaciones.

"Lo siento. Nunca quise hacer daño a nadie. Era joven e imprudente e hice cosas de las que no estoy orgulloso. He estado creciendo y madurando durante los últimos 20 años, pero eso no excusa nada. Todo lo que he estado tratando de hacer es ser una mejor persona. Una vez más, lo siento mucho", publicó Cuellar.

I'm sorry. I never meant to hurt anyone. I was young and reckless and did things I'm not proud of. I have been growing and maturing over the past 20 years, but that doesn't excuse anything. All I have been trying to do is become a better person. Once again, I'm truly sorry.