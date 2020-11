Portaltic.-El cargador MagSafe Duo de Apple será menos potente que el MagSafe básico

MADRID, 18 Nov. (Portaltic/EP) -

Apple ha actualizado la página de producto del cargador MagSafe Duo, que combina un cargador de MagSafe con un disco de carga de Apple Watch, y ha confirmado que el dispositivo no podrá cargarlos a la máxima velocidad y potencia.

El MagSafe básico necesita un adaptador de 20W para poder cargar los nuevos iPhone 12 a 15W. Sin embargo, el nuevo MagSafe Duo no podrá cargar los iPhone y Apple Watch a la máxima potencia y velocidad de forma simultánea con un cargador de 20W.

El cargador MagSafe Duo necesitará un adaptador USB tipo C de 20W para una carga inalámbrica de hasta 11W y un adaptador USB tipo C de 27W o superior para una carga inalámbrica de hasta 14W, según ha compartido el periodista de Bloomberg Mark Gurman en su cuenta de Twitter.

Wow, Apple has just updated the MagSafe Duo page. The $129 charger only gets you 11 watts for charging with a 20 watt brick, or 14 watts with a 27 watt brick. That compares to 15 watts you get with the solo MagSafe charger. pic.twitter.com/Z9iWM4PGpU