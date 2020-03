Portaltic.-Castlevania: Symphony of the Night ya está disponible para móviles iOS y Android

MADRID, 4 Mar. (Portaltic/EP) -

Konami Digital Entertainment ha lanzado la versión móvil de su videojuego Castlevania: Symphony of the Night sin previo anuncio, y ahora está disponible para 'smartphones' tanto de iOS como Android.

El título parece estar basado en las versiones de PSP y PlayStation 4 del videojuego, en lugar de la versión original de PlayStation. La compañía ha señalado que la versión para móviles ofrece "el aspecto de la experiencia completa de la consola".

Entre las principales características de Castlevania: Symphony of the Night para teléfonos, el juego incluye "control total, capacidad para iniciar múltiples estados de guardado y compatibilidad de los logros para que los jugadores coleccionen recuerdos de cada batalla".

El juego, que se encuentra en la App Store y Google Play Store por 3,49 euros, está disponible en inglés, español, japonés, alemán, francés e italiano, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a Europa Press.

La compañía también ha lanzado las once bandas sonoras adicionales icónicas del videojuego a Spotify y otros servicios de música en 'streaming'.

Además, el lanzamiento de la versión de Castlevania: Symphony of the Night para móviles coincide con la celebración de la tercera temporada de la serie Castlevania, disponible en Netflix desde el 5 de marzo.

