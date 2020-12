Portaltic.-CD Projeckt RED trabaja en una "solución permanente" en Cyberpunk 2077 para evitar ataques epilépticos

MADRID, 9 Dic. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos CD Projeckt RED, encargado del desarrollo del videojuego Cyberpunk 2077, ha asegurado que está explorando una "solución permanente" para evitar que los jugadores de este título sufran ataques epilépticos al jugar.

Cyberpunk 2077, que se lanzará en todo el mundo el jueves 10 de diciembre, ya incluye, como es habitual en los videojuegos, una advertencia en el acuerdo de licencia con el usuario final (EULA) para avisar de que al jugar pueden sufrirse ataques epilépticos debido a su iluminación.

Ahora, CD Projekt Red ha anunciado a través de Twitter que añadirá una alerta adicional, además de la presente en el acuerdo de usuario, para que los jugadores que no lo lean sean conscientes de este peligro.

El estudio ha ido más allá y ha llegado a decir que actualmente estudia una "solución permanente" para evitar los ataques de epilepsia al jugar, que "el equipo de desarrollo está explorando y que implementará lo antes posible".

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2