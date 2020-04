Portaltic.-El CEO de Pinterest lanza una 'app' de autodiagnóstico del COVID-19 para ayudar a los investigadores

MADRID, 3 Abr. (Portaltic/EP) -

El CEO y confundador de la red social Pinterest, Ben Silbermann, ha lanzado una nueva aplicación para móvil, How We Feel, que permite a las personas realizarse un autodiagnóstico del COVID-19 respondiendo unas preguntas y cuyos datos se usarán para ayudar a la investigación de la pandemia.

How We Feel, que por el momento solamente está disponible en Estados Unidos y en inglés, permite al usuario responder una serie de preguntas en 30 segundos para llevar a cabo un autodiagnóstico, una alternativa a la falta de pruebas para toda la población.

De esta manera, como explica Silbermann en Twitter, la aplicación utiliza datos que se comparten con "investigadores, científicos y doctores" que pueden ayudarles a hacer un seguimiento del avance de la enfermedad, para detectar por ejemplo nuevos focos, identificar población de riesgo y valorar la efectividad de las medidas.

I’m excited to share @HowWeFeel, a free app to help track and fight #COVID19. Download it, take 30 seconds to self-report how you’re feeling—healthy or sick—so that expert researchers, scientists and doctors can use the data to fight the pandemic. https://t.co/MlZntZJBw8