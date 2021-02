Chrome para iOS bloqueará las pestañas en el modo incógnito para evitar las miradas indiscretas

MADRID, 12 Feb. (Portaltic/EP) -

Chrome para iOS ha empezado a probar una función de seguridad que permitirá proteger las pestañas en el modo incógnito y desbloquearlas a través del reconocimiento Facial (FaceID) o de la huella dactilar (TouchID) de un iPhone.

La capa adicional de seguridad, vista en la beta de la 'app' de Chrome para iOS, se ha diseñado para evitar que otra persona distinta del usuario vea las pestañas que están abiertas en el modo incógnito, que aparecerán borrosas.

Para poder ver las pestañas y seguir navegando, el usuario deberá confirmar su identidad a través de un sistema biométrico: FaceID o TouchID, como ha informado el editor de The Verge, Tom Warren en Twitter. Su uso requiere la activación desde los ajustes.

La función de privacidad se está probando en la beta de Chrome para iOS, en el programa TestFlight de Apple.

Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs ????? pic.twitter.com/gnQmOzjdV6