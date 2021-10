Chrome OS permitirá abrir las apps de los móviles en sus portátiles Chromebook

MADRID, 18 Oct. (Portaltic/EP) -

El sistema operativo Chrome OS de Google permitirá próximamente abrir las aplicaciones instaladas en los 'smarthphones' en las pantallas de los portátiles Chromebook con los que estos estén asociados vía Bluetooth.

Así lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter el editor técnico de Esper, una plataforma de subida de archivos a la nube y gestión de contenido, Mishaal Rahman.

Este ha confirmado que la novedad que anunció Google el pasado mes de febrero, mediante la cual se permitirá duplicar la pantalla del móvil en el Chromebook, se va a implementar pronto.

En este tuit, el informático adelanta cómo será el aspecto de esta nueva función de Chrome OS, mediante la cual se pasa de forma temporal la información de los terminales compatibles Pixel a los dispositivos portátiles Chromebook.

"Cuando recibes una notificación en tu teléfono, se reenvía a tu Chromebook y puedes hacer clic en ella desde tu PC para abrirlo desde una nueva ventana en la pantalla", ha escrito Rahman en su perfil de esta red social.

