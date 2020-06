Portaltic.-Los ciberataques aumentan un 125% en Europa durante el primer trimestre de 2020, según IBM

MADRID, 1 Jun. (Portaltic/EP) -

Los ciberataques han aumentado un 40 por ciento a nivel mundial durante el primer trimestre de 2020, coincidiendo con la pandemia de coronavirus, un aumento especialmente pronunciado en la zona de Europa, Oriente Próximo y África, donde los ataques crecieron un 125 por ciento.

Los ciberdelincuentes han aprovechado la necesidad de trabajo en remoto generado por la pandemia, totalmente nuevo para muchas organizaciones, para explotar vulnerabilidades y atacar los sistemas de las empresas, como ha alertado IBM X-Force IRIS en un comunicado remitido a Europa Press.

Según los datos de IBM, durante los tres primeros meses de 2020 se ha detectado un incremento global del 40 por ciento en la cantidad de ciberataques en comparación con el mismo período del año anterior.

En el caso específico de la zona de Europa, Oriente Próximo y África, que fue una de las primeras áreas en verse impactada por el virus, este aumento ha sido de un 125 por ciento.

Una de las técnicas que más están utilizando los cibercriminales para atacar está siendo el spam. Desde el pasado día 1 de marzo se ha experimentado un crecimiento de más del 5.000 por ciento en el 'spam' relacionado con la Covid-19.

Las pequeñas empresas están siendo uno de los objetivos preferidos de este tipo de ataques, en los que los cibercriminales contactan con las organizaciones fingiendo ser entidades bancarias o gubernamentales para compartir falsas ofertas de ayuda financiera o notificaciones engañosas relacionadas con transferencias y pagos

Estos ataques se dirigen generalmente en forma de 'email'. Al abrir archivos adjuntos, los usuarios ejecutan un 'malware' que, mediante un troyano de acceso remoto, permite al atacante acceder al dispositivo de la víctima. Los expertos de IBM han observado que este tipo de 'emails' fraudulentos detectados contenían algunas faltas de ortografía y frases mal construidas.

"La confusión y la incertidumbre son la combinación perfecta para lanzar este tipo de ciberataques", ha señalado Susana del Pozo, directora de servicios de seguridad en IBM España, Portugal, Grecia e Israel.

Para hacer frente a este tipo de ataques, los expertos de seguridad de IBM recomiendan utilizar fuentes de información fiables, no abrir archivos adjuntos no solicitados, estar alerta con los mensajes con una ortografía extraña y ser extremadamente cuidadosos con los mensajes relacionados con la Covid-19 no solicitados, especialmente aquellos relacionados con fondos de ayuda o cheques de desempleo.

También se recomienda no utilizar la dirección de correo de la empresa para registrarse en servicios que se utilicen de forma privada y evitar proporcionar información bancaria o de la tarjeta de crédito por teléfono.