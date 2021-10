Los ciberdelincuentes aprovechan el éxito de 'El juego del calamar' para crear 'malware'

MADRID, 23 Oct. (Portaltic/EP) -

Gracias al éxito de 'El juego del calamar', los ciberdelincuentes están aprovechando para crear aplicaciones falsas de la producción surcoreana e infectar los dispositivos Android de los usuarios que se las descarguen.

Según ha informado Lukas Stefanko, especialista en análisis de amenazas de ESET, estos ciberdelincuentes han logrado colocar una aplicación maliciosa en Google Play llamada igual que la serie de Netflix y con su misma imagen. Aunque ya ha sido retirada, los usuarios aún pueden descargarla a través de canales no oficiales.

Para cometer la estafa, han suplantado el nombre de una empresa que se especializa en la creación de fondos de pantalla para móviles de series y películas. Esto ha hecho que muchos usuarios caigan en la trampa y la descarguen al creer que es una 'app' verificada.

Squid Game themed Android Joker1) downloads and executes native lib2) native lib downloads and executes apk payloadRunning this app on device might result in malicious ad-fraud and/or unwanted SMS subscription actionshttps://t.co/PTDtPlUkBy pic.twitter.com/AFs8gkEuab