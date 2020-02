Portaltic.-Cierra la empresa responsable del juego de preguntas en directo para ganar dinero HQ Trivia

Publicado 17/02/2020 13:21:27 CET

MADRID, 17 Feb. (Portaltic/EP) -

La empresa responsable del juego de preguntas y respuestas online para ganar dinero HQ Trivia, que se jugaba 'online' y en directo, ha anunciado su cierre tres años después de su lanzamiento.

El estudio Intermedia Labs lanzó la aplicación para el sistema operativo iOS HQ Trivia se lanzó en agosto de 2017 y emitía su programa en inglés desde la ciudad estadounidense de Nueva York. Su popularidad hizo que más tarde se lanzara la versión para Android.

El CEO de HQ, Rus Yusupov, informó a través de un correo electrónico a todo su personal que "los principales inversores ya no están dispuestos a financiar a la empresa y hoy mismo HQ cesará sus operaciones y desaparecerá".

En el correo electrónico, que fue enviado el viernes pasado y al que tuvo acceso la cadena estadounidense CNN, el CEO también detalló que "había recibido una oferta de un negocio establecido" y que esperaba cerrar un trato al día siguiente, que finalmente no se llevó a cabo.

"Con HQ enseñamos al mundo el futuro de la televisión. No hemos podido llegar a donde esperábamos, pero hemos abierto la imaginación del mundo sobre lo que es posible en nuestros 'smartphones'", publicó Yusupov a través de su cuenta en la red social Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">With HQ we showed the world the future of TV. We didn't get to where we hoped but we did stretch the world's imagination for what's possible on our smartphones. Thanks to everyone who helped build this and thanks for playing.</p>— Rus (@rus) <a href="https://twitter.com/rus/status/1228456995444940800?ref_src=twsrc%5Etfw">February 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Este tipo de juegos funcionan de una manera muy parecida a la de los concursos televisivos. El programa se emite en directo y un presentador hace las preguntas a la audiencia, que está conectada a través de la aplicación.

Los espectadores deben seleccionar la respuesta correcta en directo en un tiempo limitado, de unos diez segundos para cada una. A medida que van pasando las preguntas, se muestra el recuento de espectadores que han acertado y, en consecuencia, siguen en el juego.

Cada concurso ofrece un bote diario que se reparte entre los usuarios que responden correctamente a todas las preguntas del programa, cuya dificultad va a en aumento. Una vez el espectador ha conseguido llegar hasta la última pregunta y responderla correctamente, el premio se reparte entre el total de acertantes

En España también se han popularizado este tipo de concursos a través de Q12 Trivia o quizvideo.