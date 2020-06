Portaltic.-Cinco propuestas de juegos interactivos para aprender de arte, cultura e historia

Juegos en 'Play with Arts & Culture'

MADRID, 26 Jun. (Portaltic/EP) -

La nueva colección de contenidos de Google Arts&Culture destaca el valor del juego en el aprendizaje, con cinco propuestas que incluyen puzles, trivial y juegos interactivos para hacer más accesible el arte, la cultura y la historia.

'Play with Arts & Culture' es una colección de cinco juegos desarrolladores en colaboración con "cientos de instituciones socias", que está disponible tanto en una versión web para el navegador como en la 'app' Google Arts & Culture de Android -y pronto también en iOS-.

Este proyecto anima a resolver puzles de obras de arte con la familia y los amigos en 'Puzzle Party', a comparar momentos culturales en el tiempo con 'What came first' y a colorear las obras de arte más famosas en 'Art Coloring Book'.

Como informa en un comunicado, también invita a aprender con los crucigramas que propone 'Cultura Crosswords' y su versión visual, emparejando obras de arte en 'Visual Crosswords'.