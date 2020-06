Portaltic.-Los clásicos retro de Namco llegarán a las consolas modernas con el recopilatorio Namco Museum Archives el 18 de junio

MADRID, 11 Jun. (Portaltic/EP) -

Namco Museum Archives reúne en dos volúmenes los juegos clásicos de la historia de Namco, como PAC-MAN o Dragon Spirit: The New Legend, que llegarán a las videoconsolas PlayStation 4, Xbox One y PC, el próximo 18 de junio.

Cada volumen de Namco Museum Archives incluye diez éxitos de los salones recreativos y otros clásicos que nunca llegaron a ver la luz en los mercados occidentales, como informa la compañía en un comunicado.

El 'Volume 1' cuenta con los títulos Galaxian, Xevious, Mappy, Dragon Buster, Pac-Man, Dig-Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Spirit: The New Legend, Splatterhouse: Wanpaku Graffiti y Pac-Man Championship Edition.

Por su parte, el 'Volumen 2' incluye Battle City, Pac-Land, Dig Dug II, Super Xevious, Galaga, Rolling Thunder, Mappy-Land, Legacy of the Wizard, Dragon Buster II, Mendel Palace y Gaplus.

Estos dos recopilatorios se han desarrollado en colaboración con B.B. Studios para llevar la experiencia del juego 'retro' a consolas modernas con nuevas características que mejoran la jugabilidad, tales como una función de rebobinado, puntos de guardado o compatibilidad con las nuevas pantallas más anchas.

Namco Museum Archives estará disponible el próximo 18 de junio para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC (en formato digital).