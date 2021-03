Clubhouse dejará de requerir acceso a los contactos y permitirá borrar los subidos previamente

MADRID, 15 Mar. (Portaltic/EP) -

Clubhouse dejará de incluir el requisito de tener acceso a la lista de contactos del teléfono móvil de sus usuarios y permitirá la solicitud de eliminación de los mismos de la aplicación.

La empresa también anunció en su Town Hall semanal del domingo que lanzará una herramienta para que los usuarios borren ellos mismos los contactos de la red social, aunque ya permitirá que los usuarios les pidan su eliminación, como ha recogido el portal The Verge.

Actualmente, la red social almacena los datos de todos los contactos de los usuarios de Clubhouse, un requisito obligatorio para usar la app que incluye los datos de personas que ni siquiera forman parte de la red social.

Asimismo, también modificará la forma de invitar a otras personas, y ahora permitirá también añadirlas a través de su número de teléfono, de manera que también resultará posible invitar a personas que no estén guardadas como contactos.

Paul Davidson, CEO de Clubhouse, notificó también otras novedades como la posibilidad de compartir enlaces a través del perfil y de los clubs, así como el filtro por idioma, de manera que la aplicación detectará a qué salas suele unirse el usuario y filtrará las que se encuentrene en otros idiomas.

product updates: Link sharing- You can now share a link to your profile or club Language filtering- we will learn what language rooms you tend to join and filter the others Invite via phone #- don't have them in your contacts? You can invite them by typing in their phone #