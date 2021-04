Clubhouse niega una brecha de seguridad en la filtración de 1,3 millones de registros de usuarios

MADRID, 12 Abr. (Portaltic/EP) -

Una base de datos con 1,3 millones de registros de usuarios de la popular aplicación de eventos solo de audio Clubhouse ha aparecido en un foro de 'hackers' aunque la compañía responsable de la red social niega que procedan de una brecha de seguridad en su sistema.

El portal Cybernews informó hace unos días de la presencia de una base de datos SQL en un foro de 'hackers', donde se compartía de forma gratuita, con más 1,3 millones de registros, como el identificador de usuario, la fecha de registro, el usuario, el identificador en Twitter e Instagram, el número de seguidores e incluso el nombre de perfil que quien había realizado la invitación para unirse.

Aunque la base de datos filtrada existe, Clubhouse ha negado que se trate de una brecha de seguridad en su sistema ni que se deba a un 'hackeo', sino que los datos que contiene proceden de la información pública de los perfiles de la aplicación, a la que cualquiera puede acceder tanto a través de la propia aplicación como de la interfaz de programación de aplicaciones (API), como ha indicado en Twitter.

This is misleading and false. Clubhouse has not been breached or hacked. The data referred to is all public profile information from our app, which anyone can access via the app or our API. https://t.co/I1OfPyc0Bo