Portaltic.-El consejo asesor reclama a Facebook "más transparencia" y revisará sus políticas sobre cuentas de alto nivel

MADRID, 22 Oct. (Portaltic/EP) -

El Consejo asesor de contenido de Facebook, integrado por expertos independientes y que se dedica a casos de moderación complejos y a revisar sus políticas, ha reclamado que la compañía tenga "más transparencia" en sus decisiones de contenido, y comenzará a revisar el protocolo que sigue para verificar las publicaciones de cuentas de alto nivel.

El último informe de transparencia que ha publicado el Consejo asesor, relativo al cuarto trimestre de 2020 y los dos primeros de 2021, se ha acompañado con una recomendación general a la compañía para que sea más transparente en su moderación de cuentas de políticos o personas influyentes.

"Facebook no ha sido completamente comunicativo con el Consejo sobre su sistema de 'verificación cruzada', que la empresa utiliza para revisar las decisiones de contenido relacionadas con usuarios de alto perfil", ha concluido el Consejo en su informe.

La compañía de Mark Zuckerberg se ha comprometido a partir de ahora a proporcionar al Consejo información más completa, con más datos sobre el contexto que puedan resultar relevantes en estos casos de moderación, que implican a personas influyentes.

Como ejemplo ha citado el caso de la suspensión de la cuenta de Donald Trump por su relación con el asalto al Capitolio de Estados Unidos, en el que Facebook originalmente no proporcionó información al Consejo sobre su sistema de verificación cruzada, que aseguró aplicar solo en un pequeño número de decisiones, algo que reconoció posteriormente que podía resultar confuso.

El Consejo asesor de contenido también ha aceptado, a petición de Facebook, el encargo de proporcionar "opinión consultiva sobre políticas" para revisar este sistema de verificación cruzada y posibles formas de mejorarlo.

Como parte de esta revisión, Facebook acordó compartir con el Consejo los documentos relacionados con el sistema de verificación cruzada, como ya había informado anteriormente el diario Wall Street Journal.

Los expertos independientes han invitado a miembros de la sociedad civil y otros expertos a que les ayuden en el escrutinio de lo que han considerado como "un asunto crucial".

The Board announced today it has accepted Facebook's request to review the cross-check system and to recommend how to improve it. We will be welcoming public comments on this soon, and engaging closely with civil society and other experts as we scrutinize this crucial issue. pic.twitter.com/kAfNjAoAnq