Portaltic.-El consumo de podcast aumentó un 25% durante el confinamiento en España

MADRID, 8 Sep. (Portaltic/EP) -

El consumo de podcast ha aumentado un 25 por ciento durante el primer semestre del año en España, que coincide con las fechas en las que el país adoptó medidas de confinamiento por la Covid-19.

Según el estudio 'The State of the Podcast Universe', publicado por Voxnext, el consumo de podcast aumentó un 25 por ciento en España, mientras que en Italia, uno de los países europeos que empezó a imponer medidas de confinamiento antes junto España, aumentó un 29 por ciento.

Entre otras cosas, el aumento del consumo de podcast se debe a la mayor accesibilidad para los usuarios, gracias a su incorporación en plataformas como Spotify.

"No es lo mismo escuchar un podcast desde una aplicación de una radio en particular o en iVoox, por ejemplo, que en Spotify, que es un servicio que está muy incorporado en nuestro día a día y que permite una accesibilidad mucho mayor por el hecho de no tener que descargar un programa específico o teclear 'www' y buscarlo en Internet", ha indicado el profesor de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Efraín Foglia.

Spotify invierte alrededor de 500 millones de dólares en el sector de los podcast y se ha hecho con los estudios Parcast, Gilmet Media y la aplicación para la creación de podcast Anchor.

Otra de las razones del aumento en el consumo de podcast es la oferta de información fiable. Según un estudio realizado por Media Psychology Lab, la radio es el medio que mejor se adapta a las crisis y es percibido como el más creíble, una cualidad que los podcast han heredado.

El estudio también señala que entre los temas de los podcast que más han escuchado los españoles se encuentran ciencia, salud, política, sociedad, cultura y comedia, en ese orden.

Además, este tipo de medio atrae más a los públicos jóvenes, ya que seis de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años escucha algún tipo de podcast.

Sin embargo, los datos de consumo obtenidos durante los últimos meses no han sorprendido a la industria, ya que el éxito de los podcast alcanzó su punto álgido en 2019.

De hecho, la estimación oficial es que en 2021 la industria del podcast generará 1.000 millones de dólares, según un estudio de la Agencia de Publicidad Interactiva (IAB, según sus siglas en inglés) de Estados Unidos.