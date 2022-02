Portaltic.-El copyright de una obra creada por IA no se pueden proteger, según la Oficina del derecho de autor de Estados Unidos

MADRID, 22 Feb. (Portaltic/EP) -

Los derechos de autor de una obra creada por un sistema o una máquina con inteligencia artificial (IA) no se pueden proteger, según ha determinado la Oficina de Registro de Copyright de los Estados Unidos (USCO, por sus siglas en inglés).

Este organismo estadounidense ha denegado a un creador conocido como Dr. Stephen Tahler el registro de una obra llamada 'A Recent Entrance to Paradise' por haberla creado con medios tecnológicos sin una intervención humana significativa.

Se trata de una obra que el propio autor describió como "una experiencia cercana a la muerte simulada", en la que un algoritmo procesa imágenes para generar otras con una narrativa ficticia, según documentos a los que ha tenido acceso a The Verge.

USCO ha revisado una segunda solicitud de reconsideración de la denegación de registro de la obra realizada por Tahler, después de que un tribunal fallara en su contra en 2019 por intentar registrar este trabajo.

Entonces, el tribunal determinó que el requisito fundamental para proteger una obra de arte era el de contar con una "autoría humana", lo que el artista consideró inconstitucional. Por ese motivo, el autor optó por emprender un recurso de reconsideración.

En esta revisión, USCO ha reconocido que el trabajo fue creado por un sistema de IA que el creador denominó Creativity Machine y que, además, solicitó registrarlo como "un trabajo por contrato para el propietario de Creativiry Machine".

Sin embargo, ha aclarado que la ley actualmente en vigor solo ofrece protección "a los frutos del trabajo intelectual" que se basan "en los poderes creativos de la mente [humana]" y que esto no se ajustaría a lo presentado por Tahler.

De ese modo, para que existan los derechos de autor de una obra, esta "debe ser creada por un ser humano" y no de forma exclusiva de este tipo de sistemas de IA, con una intervención mínima por parte del artista.

Además, ha señalado que no registrará obras "producidas por una máquina o un simple proceso mecánico" y que estas carezcan del aporte creativo de una persona real. Por su parte, Tahler no aportó evidencias de que 'A Recent Entrance to Paradise' fuera el resultado de su autoría humana.

Finalmente, la junta de USCO ha determinado que "el nexo entre la mente humana y la expresión creativa" es un elemento fundamental de los derechos de autor y que es necesaria su existencia para poder otorgar la protección de los derechos de autor de una obra de IA.