Portaltic.-Crash Bandicoot 4: It's About Time estará disponible a partir del 2 de octubre para PS4 y Xbox One

MADRID, 22 Jun. (Portaltic/EP) -

La empresa norteamericana de videojuegos Activision Blizzard ha anunciado el nuevo juego de Crash Bandicoot, llamado Crash Bandicoot 4: It's About Time, que estará disponible el próximo 2 de octubre.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, desarrollado por la compañía Toys for Bob, estará disponible para las consolas PlayStation 4 y Xbox One y ya se ha iniciado el periodo de precompra.

Se trata de "un videojuego nuevo construido desde cero" y del primer título principal de la saga del marsupial Crash Bandicoot desde la tercera entrega, Crash Bandicoot 3: Warped, lanzado el año 1998 para la PlayStation original y obra del estudio Naughty Dog.

El anuncio del nuevo título de Crash Bandicoot, previsto para este lunes a las 17.00 horas, se ha realizado a través de un vídeo publicado en la cuenta oficial del videojuego.

It's About Time ? for a brand-wumping new #CrashBandicoot game! ?? Crash fourward into a time-shattering adventure in Crash Bandicoot* 4: It's About Time. Available October 2, 2020 on PlayStation 4 and Xbox One. Pre-Order Now. pic.twitter.com/bFtrnnFahR