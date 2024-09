Portaltic.-El creador original de Flappy Bird se desmarca de la nueva versión del juego, que guarda relación con las criptomonedas

MADRID, 16 Sep. (Portaltic/EP) -

El creador original del videojuego móvil Flappy Bird, Dong Nguyen, ha señalado que no está involucrado en el desarrollo de la nueva versión, anunciada recientemente por la Flappy Bird Foundation, al tiempo que ha compartido que no vendió los derechos de marca y que no apoya las criptomonedas con las que se está relacionado el nuevo título.

El videojuego para 'smartphones' Flappy Bird fue un título aclamado entre los jugadores durante los años 2013 y 2014. Sin embargo, a pesar de congregar millones de fans, su desarrollador Dong Nguyen anunció su retirada de las tiendas de aplicaciones apenas un año después de su lanzamiento, cuando compartió que no podía soportar la presión que le estaba ocasionando el éxito que había obtenido.

En este marco, tal y como se pudo conocer la pasada semana, un grupo de fans del videojuego anunció la vuelta de Flappy Bird, diez años después de su cierre, a través de la compañía The Flappy Bird Foundation, con la que se han asociado para, según indicaron, comprar los derechos legales de la marca y relanzar el título.

En su anuncio, la organización señaló que, para lanzar esta nueva versión, pensada para navegadores web, así como para dispositivos iOS y Android, habían adquirido la marca registrada oficial Flappy Bird, que era propiedad de la compañía estadounidense Gametech Holdings LLC. Asimismo, también indicó que habían trabajado con el "predecesor" del videojuego, aunque no hicieron referencia a Nguyen.

Ahora, el desarrollador original de Flappy Bird, Dong Nguyen, se ha pronunciado por primera vez desde el año 2017 en la red social X (antigua Twitter), con una publicación en la que ha asegurado que no ha formado parte del proyecto de desarrollo de la nueva versión anunciada del juego, así como para incidir en que no ha vendido "nada", haciendo referencia a la marca de Flappy Bird.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don't support crypto.