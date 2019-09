Portaltic.-Los creadores en YouTube tendrán que aprobar los subtítulos y traducciones de la comunidad para contener a los troles

MADRID, 3 Sep. (Portaltic/EP) -

Los subtítulos y las traducciones en los vídeos de YouTube que proceden de la comunidad pueden ayudar a los creadores a llegar a audiencias mayores, pero también pueden acabar incluyendo lenguaje ofensivo o 'spam', por lo que la compañía ha revisado sus políticas para limitar a los troles con una aprobación previa.

YouTube ha actualizado sus políticas para la comunidad de colaboradores. Esta comunidad, como explican desde la compañía, puede ser de ayuda, ya que es útil, por ejemplo, para traducir el contenido de los vídeos a otros idiomas o para ofrecer subtítulos que puedan leer las personas sordas, y se basa en el trabajo voluntario de los seguidores.

Pero no siempre quienes participan actúan de la mejor manera, y algunos creadores se han quejado de un abuso en este tipo de trabajos, que incluye además de los subtítulos, los títulos de los vídeos y las descripciones.

Los creadores de contenido pueden activar estas colaboraciones, si quieren usarlas, y a partir de ahora, deberán también revisarlas de forma manual antes de aprobarlas, para evitar 'spam' y lenguaje ofensivo, con lo que esperan limitar la actividad de los troles.

Este cambio en las políticas sigue a queja del 'youtuber' JT, que vio cómo una serie de vídeos de PewDiePie contenían traducciones que lo atacaban directamente con frases ofensivas en los títulos.

Inicialmente, YouTube le propuso como solución que marcara como abuso los vídeos que viera que con ese tipo de traducciones. Posteriormente, a una nueva queja del 'youtuber', en la que sugería introducir la aprobación previa en lugar de tener que denunciar "cada título de cada vídeo", la compañía tecnológica introdujo los cambios mencionados en la política de la comunidad de colaboradores.

yo @TeamYouTube i know you hate me but... fix translations before every youtuber is hit pic.twitter.com/NtmmB6k6GT