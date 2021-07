Crean una IA que alerta si los políticos están mirando el móvil en las sesiones parlamentarias

MADRID, 6 Jul. (Portaltic/EP) -

El artista digital belga Dries Deporteer ha creado una Inteligencia Artificial (IA) que utiliza tecnologías como el reconocimiento facial para determinar si los políticos están mirando el móvil durante las sesiones parlamentarias.

'The Flemish Scrollers', como se conoce a la obra de arte digital de Deporteer, es un sistema que etiqueta automáticamente a los políticos del Parlamento de Flandes, en Bélgica, cuando detecta que utilizan el teléfono móvil durante una reunión.

Para ello, analiza a través de un algoritmo de IA escrito en el popular lenguaje de programación Python el vídeo de todas las sesiones que emite en directo el canal de YouTube del Parlamento de Flandes.

En caso de que no haya emisiones en directo, se analizan vídeos anteriores del canal, como ha informado su autor a través de un comunicado.

La herramienta desarrollada por Deporteer funciona de forma automática, y emplea el aprendizaje automático para detectar los teléfonos móviles en los vídeos y reconocimiento facial para identificar a cada político.

En las imágenes compartidas sobre el sistema se muestra un recuadro blanco que identifica con un grado de probabilidad a cada político, y otro verde que, también con un porcentaje, analiza la probabilidad de que tengan el móvil en las manos.

En caso de detectar a un político distraído, el sistema comparte automáticamente una captura a través de Twitter o Instagram, etiquetando la cuenta del político en cuestión, junto con un mensaje que le pide que mantenga la atención.

??NEW PROJECT??'The Flemish Scrollers' is software automatically tagging distracted Belgian politician when they use their phone on the daily livestreams. This with the help of AI. Results are posted on Twitter @FlemishScroller and IG TheFlemishScrollershttps://t.co/9Hg0Qz8TnJ pic.twitter.com/kwzcn2DjfB