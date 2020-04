Portaltic.-Crean una página web que se autodestruirá si nadie escribe en 24 horas

MADRID, 21 Abr. (Portaltic/EP) -

Una desarrolladora ha creado una página, ThisWebsiteWillSelfdestruct.com ('esta página se autodestruirá', en inglés), que se borrará automáticamente junto con todo su contenido si nadie escribe en ella durante 24 horas.

La autora de la web es la desarrolladora FemmeAndroid, y no tiene ningún interés comercial, según explica en su página de Patreon. El proyecto nace dentro del evento Ludum Dare 46, que propone a desarrolladores crear de cero un juego en 72 horas.

La página en cuestión está encabezada por un mensaje que comienza avisando, precisamente, de que "esta página web se autodestruirá" y el tiempo que falta en segundos para que esto sucede, que cuenta exactamente 24 horas desde que se puso el último comentario.

Esta web incluye un apartado en el que permite que los usuarios escriban comentarios. Si pasan 24 horas sin que nadie escriba ningún mensaje, se borrará "permanentemente" y todos los contenidos de su base de datos serán eliminados.

Antes de ser eliminada, la web pide a los usuarios contar cómo lo están pasando en el momento actual, que reconoce que "ha sido un mes duro". "Otras personas podrán leer lo que escribas, pero tu nombre o tu identidad no serán asociados", como se explica en la página, que también recuerda que no guarda estadísticas de los usuarios.

El sitio web ofrece al usuario dos opciones. Con la primera, si el usuario se siente triste, ofrece información con organizaciones de salud mental de Estados Unidos, Reino Unido y de la Unión Europea para obtener apoyo psicológico.

La otra opción es escribir comentarios, que siempre comienzan encabezados por el mensaje 'Querido sitio web', y también es posible leer uno por uno, de forma aleatoria, mensajes escritos por otros usuarios cada vez que se hace clic en 'leer un mensaje'. Siempre se puede pulsar en un corazón, aunque esto no produce ningún efecto.

Los comentarios escritos por los usuarios son de todo tipo, e incluyen desde mensajes de agradecimiento y apoyo ("Gracias por estar ahí, necesitaba esto") e incluso otros que le piden a su creadora que la web no se destruya ("plantéate dejar el código como está").

I built a little website for #LDJAM:https://t.co/v3IbvS6VmvI hope it can be a cozy place online for you to shout your anxieties into the void.