Portaltic.-Cómo crear y personalizar códigos QR en Instagram para compartir el perfil, las publicaciones o la ubicación

MADRID, 20 May. (Portaltic/EP) -

Los usuarios de Instagram pueden usar los códigos QR en la red social para compartir fuera de ella su perfil, pero también publicaciones determinadas o incluso la ubicación.

El responsable de este servicio, Adam Mosseri, va más allá e incluso asegura que "casi todo en Instagram tiene un QR asociado": fotos, vídeos, audio, efectos de realidad aumentada, guías, ubicaciones y perfiles, lo que da muestra de las posibilidades de este elemento que, además, puede personalizarse.

Para personalizar un código QR en Instagram primero hay que crearlo. Esto es posible desde el menú desplegable de tres puntos que hay junto a cualquiera de los elementos que se quieren compartir (tres líneas en el caso del perfil), donde se encuentra la opción para crear el QR.

Una vez creado, se puede personalizar modificando el color de fondo y del patrón del código u optando por un fondo decorado, por ejemplo, con emojis.

Un truco que ha compartido el responsable de Instagram es, desde Instagram para escritorio, coger cualquier URL y añadir lo siguiente: /QR, lo que generará un código QR para esa dirección concreta.

?? Hidden Gems ?? - QR CodesAlmost everything on Instagram has a QR code associated with it. Here’s how you can customize your own code and share it off platform.How do you use QR codes? Let me know ???? pic.twitter.com/9xLoiE2qeQ