Portaltic.-Critican los informes de productividad de Microsoft por propiciar la vigilancia a los trabajadores

MADRID, 26 Nov. (Portaltic/EP) -

Expertos y activistas han criticado la herramienta de informes de productividad de Microsoft, presentada en 2019, que permite obtener estadísticas individuales de los empleados, por considerar que propicia la vigilancia de los trabajadores en el entorno laboral.

Microsoft lanzó sus informes de productividad ('Productivity Score', en inglés) el pasado año y llegaron a todos los usuarios profesionales de Microsoft 365 el mes de octubre de 2020. Esta herramienta busca "dar visibilidad sobre cómo funciona la empresa", según ha explicado Microsoft en un comunicado.

Estos informes permiten a los administradores de empresas acceder a datos sobre el rendimiento individual de cada trabajador usando las 'apps' de Microsoft 365, como la participación en chats grupales, el número de emails enviados o la colaboración en documentos compartidos.

Precisamente esta información individualizada ha sido cuestionada recientemente por expertos que valoran como "problemáticos" los informes de Microsoft, porque consideran que pueden conducir a "normalizar una vigilancia extensiva en el entorno laboral", como ha denunciado el investigador y activista austriaco Wolfie Christl en su cuenta de Twitter.

Esoteric metrics based on analyzing extensive data about employee activities has been mostly the domain of fringe software vendors. Now it's built into MS 365.A new feature to calculate 'productivity scores' turns Microsoft 365 into an full-fledged workplace surveillance tool: pic.twitter.com/FC3N6KkIR3