Cuidado con WhatsApp Rosa, una versión maliciosa que infecta el móvil con un virus

MADRID, 19 Abr. (Portaltic/EP) -

WhatsApp Pink (rosa) es una versión de la popular aplicación de mensajería que ofrece una nueva apariencia a los usuarios que la instalan, pero que al pinchar en el enlace que comparte infecta el móvil para hacerse con su completo control.

Las supuestas versiones premium o especiales de WhatsApp llevan años tentando a los usuarios con modificaciones -como nuevas funciones y otro color para la interfaz- que no están presentes en la aplicación legítima, con el objetivo de engañarlos para obtener un beneficio a cambio.

En este sentido, el investigador de ciberseguridad Rajshekhar Rajaharia ha advertido a través de su perfil en Twitter de una nueva amenaza: WhatsApp Pink. Esta estafa se distribuye a través de mensajes dentro de los chats, y asegura que se trata de una nueva apariencia para la app de mensajería, en color rosa.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2