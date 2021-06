Cyberpunk 2077 regresa a la PlayStation Store pero los problemas con PS4 continúan

MADRID, 21 Jun. (Portaltic/EP) -

El videojuego Cyberpunk 2077 ha vuelto a estar disponible en la PlayStation Store este lunes, después de su retirada de la plataforma en diciembre, y sus creadores han advertido de que los jugadores de la versión básica de PS4 pueden seguir experimentando problemas.

El estudio de videojuegos polaco CD Projekt Red ha anunciado la vuelta de Cyberpunk 2077 a la PlayStation Store en su cuenta de Twitter, desde donde informa de que ya pueden jugarlo los usuarios de PS4 Pro y PS5.

Sony había retirado este título de su plataforma oficial de videojuegos el mes de diciembre, escasos días después de su lanzamiento, debido a la gran cantidad de problemas técnicos que contenía, en especial en su versión para la versión básica de PS4. Desde entonces, el juego ha recibido varios parches para solucionar los problemas técnicos iniciales.

A pesar del regreso a la PlayStation Store, CD Projekt Red ha reconocido que "los usuarios pueden seguir experimentando algunos problemas de rendimiento con la edición de PS4" mientras siguen realizando mejoras de estabilidad.

#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4