Portaltic.-Death Stranding Director's Cut llegará a PS5 el 24 de septiembre

Death Stranding Director's Cut, la versión del director del último videojuego de Hideo Kojima, se lanzará el próximo 24 de septiembre para la consola de nueva generación PS5, como ha anunciado PlayStation en un evento en el que también ha mostrado las novedades de Deathloop y otros videojuegos indie.

PlayStation ha celebrado durante la noche de este jueves la emisión de su evento State of Play de julio, en el que ha comenzado con el anuncio de la fecha de lanzamiento de Death Stranding Director's Cut.

Este videojuego, desarrollado por Hideo Kojima (creador de Metal Gear Solid), se encuentra aún en desarrollo, y añadirá nuevas funciones en línea entre amigos y tablones. Se lanzará para PS5 el 24 de septiembre, después de que el juego original llegase a PS4 en 2019.

El resto de protagonistas del State of Play de julio de PlayStation han sido los videojuegos independientes que llegarán en los próximos meses, incluido Deathloop, desvelado en el E3 y que se lanzará el 14 de septiembre en PS5 en exclusiva.

En un 'gameplay' extendido del videojuego, PlayStation ha mostrado aspectos de Deathloop, ambientado en la isla de Blackreef, en el que el armado y con poderes sobrenaturales protagonista, Colt, tiene que rastrear a Aleksis 'The Wolf' Dorsey.

Otro título que ha tenido presencia es el título de combate Sifu, en el que el protagonista debe luchar y, después de recibir un K.O., se levanta un año más viejo. Este videojuego, que se iba a lanzar este año, se retrasa a 2022.

El resto de protagonistas del evento han sido el título de realidad virtual Moss: Book II, Arcadegeddon (llega desde este jueves a PS5 en acceso anticipado), Tribes of Midgard (27 de julio), F.I.S.T. (7 de septiembre en PS5), Jett: The Far Shore, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (llega a PS4 el 15 de octubre) y Lost Judgment (PS4 y PS5 el 24 de septiembre).