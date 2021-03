Death's Door, Twelve Minutes, Astria Ascending y Among Us entre los más de 60 juegos indie que llegarán a Xbox en 2021

MADRID, 29 Mar. (Portaltic/EP) -

Más de 60 juegos 'indie' llegarán a la videoconsola Xbox próximamente, y de ellos 20 títulos estarán disponibles el día de lanzamiento en Game Pass, como ha anunciado la compañía en su primer evento 'twitchgaming Showcase: ID@Xbox'.

ID@Xbox es el programa para desarrolladores independientes de la compañía de Microsoft que, desde su inicio, han ganado más de 2.000 millones de dólares y lanzado más de 2.000 títulos, como ha compartido el director senior de este programa, Chris Charla.

El viernes por la tarde, en el primero evento 'twitchgaming Showcase: ID@Xbox', la compañía ha mostrado compartido las entrevistas, los anuncios, los tráilers y la jugabilidad de más de 60 juegos 'indie' para Xbox y Microsoft, como ha informado la compañía en su blog oficial.

Moonglow Bay (Coatsink Software, Bunnyhug), Soup Pot (Chikon Club, Chryse), Nobody Saves the World (Drinkbox Studios), Death's Door (Devolver Digital, Acid Nerve), Twelve Minutes (Annapurna Interactive, Luis Antonio), Astria Ascending (Dear Villagers, Artisan Studio) y Among Us (Innersloth) son algunos de los nuevos juegos llegarán a lo largo de este año -para consola, para PC o ambos-, con diferentes géneros y estilos artísticos. Más de 20 títulos, además, llegarán el mismo día de su lanzamiento al servicio Game Pass.