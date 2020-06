Portaltic.-Un desarrollador hace realidad el mítico videojuego de golf 'Lee Carvallo's Putting Challenge' de Los Simpsons

MADRID, 15 Jun. (Portaltic/EP) -

Un desarrollador ha creado una página web en la que es posible jugar al mítico videojuego de golf 'Lee Carvallo's Putting Challenge', que aparece en la serie de Los Simpson.

'Lee Carvallo's Putting Challenge' o 'Aprendiendo Golf', es un videojuego que aparece en el capítulo 'Marge, no seas orgullosa', de la temporada 7 de la serie y ahora, el desarrollador Aaron Demeter ha logrado traerlo al mundo real.

El juego, que puede jugarse desde la página web de Demeter o descargar una versión para Windows, es bastante simple y para jugar pide seleccionar entre dos opciones (aunque si el usuario elige la que el personaje no quiere, Carvallo recomienda la otra) y, según la opción seleccionada, el resultado va cambiando.

El antiguo productor ejecutivo y guionista de Los Simpson Bill Oakley ha compartido el juego de Demeter a través de su cuenta en la red social Twitter, señalando que cualquier fanático de la serie "debe ver esta fantástica versión" del juego.

All Simpsons fans must check out this fantastic PLAYABLE VERSION of Lee Carvallo's Putting Challenge by @AaronDemeter https://t.co/QfLLFwN51N