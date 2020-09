Portaltic.-Los desarrolladores se muestran molestos por el lanzamiento sin previo aviso de iOS 14

MADRID, 16 Sep. (Portaltic/EP) -

Apple anunció este martes en el marco de un evento virtual las fechas de lanzamiento de sus nuevas versiones de sistemas operativos, incluido iOS 14, que se han lanzado este miércoles, algo que ha molestado a los desarrolladores por no tener tiempo para adaptar sus aplicaciones.

La compañía informó por sorpresa de que sus nuevas versiones iOS 14 para los teléfonos, iPadOS 14 para las tabletas, watchOS 7 para sus relojes y Apple TV OS 14 para sus dispositivos Apple TV de televisión, estarán disponibles a partir de este miércoles.

Tras el anuncio, varios desarrolladores de aplicaciones han publicado mensajes a través de las redes sociales en los que muestran su decepción y enfado por la decisión de Apple.

"Creo que muchos desarrolladores no dormirán esta noche o simplemente se darán por vencidos y optarán por lanzar su aplicación cuando quieran, en lugar de hacerlo junto con el nuevo sistema operativo", ha indicado el desarrollador de iOS Shihab Mehboob, según ha recogido Mashable.

"Aparentemente de la nada, Apple decidió sorprender a los desarrolladores sin ninguna advertencia o aviso", ha añadido el creador de aplicaciones.

Sin embargo, Mehboob ha sido uno de los desarrolladores afortunados, ya que terminó su aplicación a tiempo para poder lanzarlo junto con iOS 14 este miércoles.

I'm in the very fortunate position to have got my app ready for iOS 14 earlier this week, alongside screenshots. But many were expecting to release next week at the absolute earliest. Having spent countless hours over the past two months for it to end like this must be crushing.