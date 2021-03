Descubren un 'Huevo de Pascua' de Internet Explorer 4 en Windows 95 casi 25 años después de su lanzamiento

MADRID, 29 Mar. (Portaltic/EP)

Un usuario de Twitter ha encontrado por primera vez un 'Huevo de Pascua' en el Internet Mail de Internet Explorer del sistema operativo Windows 95 casi 25 años después de su lanzamiento, en un descubrimiento a través del que se pueden ver los nombres de los desarrolladores del programa.

El usuario Albacore ha compartido un vídeo con su descubrimiento, en el que se pueden observar los pasos que hay que realizar para descubrir este 'Huevo de Pascua'. Albacore ha indicado que "nunca es tarde para encontrar huevos de pascua", y ha apuntado que encontró "lo que parece ser un huevo de pascua nunca visto".

Según el usuario (@thebookisclosed), para encontrar el misterio hay que abrir el correo Internet Mail de Internet Explorer 4 en la versión del sistema operativo de Windows 95. Allí, hay que abrir la ventana 'Acerca de' ('About', en inglés), seleccionar un archivo y teclear "MORTIMER". Entonces, se abrirá una ventana donde aparecen los nombres de los desarrolladores del programa.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg