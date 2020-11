Portaltic.-Descubren varias aplicaciones 'desplumadoras' relacionadas con Minecraft en la Play Store

MADRID, 11 Nov. (Portaltic/EP) -

La compañía de ciberseguridad Avast ha descubierto varias aplicaciones móviles 'desplumadoras' relacionadas con el juego Minecraft en la Play Store, la tienda de aplicaciones de Google.

Las aplicaciones 'desplumadoras', también conocidas como aplicaciones de 'fleeceware', son aquellas que ofrecen a los usuarios un servicio atractivo, como un periodo de prueba breve y gratuito, para después, cuando los usuarios se olviden de la 'app' y su periodo de prueba, cargar importes excesivos.

En este caso, las aplicaciones descubiertas por Avast ofrecen nuevos aspectos, fondos de pantalla coloridos o modificaciones para el juego Minecraft, llegando a cobrar a los usuarios cientos de dólares al mes por estos elementos.

Concretamente, Avast ha descubierto siete aplicaciones 'desplumadoras' relacionadas con Minecraft en la Play Store: 'Skins, Mods, Maps for Minecraft PE', 'Skins for Roblox', 'Live Wallpapers HD & 3D Background', 'MasterCraft for Minecraft', 'Master for Minecraft', 'Boys and Girls Skins' y 'Maps Skins and Mods for Minecraft'.

La mayoría de estas aplicaciones tienen más de un millón de descargas y después del periodo de prueba suelen cargar a los usuarios alrededor de 30 dólares a la semana (unos 25,5 euros). Hasta el momento, las siete aplicaciones descubiertas por Avast siguen activas en la Google Play Store.

Para evitar estas aplicaciones, Avast recomienda que los usuarios permanezcan atentos al descargar cualquier 'app' de desarrolladores desconocidos, así como tener en cuenta las opiniones de otros usuarios y los acuerdos de facturación antes de suscribirse.

En caso de sospechar que han instalado una aplicación 'desplumadora', los usuarios deberán desinstalarla y cancelar la suscripción directamente desde la Play Store.