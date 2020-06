Portaltic.-Detectan problemas con Gmail en la 'app' de Correo de Windows 10

MADRID, 29 Jun. (Portaltic/EP) -

Los usuarios del sistema operativo Windows 10 que tienen sus cuentas de Gmail vinculadas a la aplicación de Correo están sufriendo varios problemas, como la eliminación de sus correos electrónicos.

Según han informado varios usuarios en Internet, la aplicación está eliminando sus correos electrónicos o los está trasladando a la carpeta de correo no deseado.

"Durante el fin de semana los correos electrónicos que he estado enviando no se han mostrado en mi carpeta de elementos enviados, aunque en ocasiones no llega al destinatario", ha señalado uno de los usuarios afectados en el foro de la Comunidad de Microsoft, quien ha afirmado que eliminó su cuenta, verificó todas las configuraciones y tenía el sistema actualizado.

Además, algunos usuarios también han señalado que han tenido problemas al conectar sus cuentas de Gmail con la aplicación de Correo de Microsoft en dispositivos con Windows 10, según ha indicado Gadgets 360.

Un MVP de Windows Insider ha asegurado que el problema se encuentra en la última versión de la aplicación Correo, disponible desde el 28 de mayo, ya que "la aplicación de Correo está rota en lo que respecta a las cuentas de Gmail". Sin embargo, hasta el momento Microsoft no ha dado ninguna explicación al respecto.

Por su parte, Google ha indicado que "este es un problema que se ha informado de forma recurrente por los usuarios de Windows 10", según ha afirmado un usuario en un mensaje en el foro de la Comunidad de Microsoft.

Otros usuarios también han afirmado que tienen problemas en Outlook con dispositivos Windows y Mac, así como usuarios de Microsoft 365 que han visto como no se guardan sus correos electrónicos enviados desde una cuenta de Gmail en Outlook.