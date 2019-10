Portaltic.-Digitalización, energía y clima marcarán una edición especial del Smart Energy Congress de enerTIC en 2020

Publicado 24/10/2019 11:12:40 CET

Digitalización, energía y clima marcarán una edición especial del Smart Energy C

MADRID, 24 Oct.

La Plataforma enerTIC ha anunciado la celebración para los días 28 y 29 de abril de 2020 de una edición especial de su congreso anual, en el que espera reunir a más de 3.000 profesionales interesados en conocer el potencial y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad.

Digitalización, energía y clima serán los temas clave en esta novena edición del Smart Energy Congress & EXPO, que se celebrará bajo el título 'Energy efficiency in an Intelligent and Sustainable World' en el Palacio de Congresos de Madrid (IFEMA).

Consultoras de referencia, compañías energéticas, líderes de la industria tecnológica, 'startups' y responsables de grandes proyectos compartirán su visión y debatirán en Madrid sobre tendencias, retos y oportunidades para mejorar la eficiencia energética con la aplicación de las nuevas tecnologías.

En este sentido, destacan los esfuerzos en el campo de la inteligencia artificial, la realidad aumentada o el 5G en ámbitos como las ciudades (Smart Buildings, Smart Tourism, Lighting), industrias (Industry 4.0, Intelligent Transport, Smart Vehicle), energía (Smart Grids, Renewable Generation, Energy Storage) y grandes infraestructuras tecnológicas (AI Computing, Smart Data Centers, Hybrid Infraestructures).

Según explican los organizadores, se trata de "una oportunidad única para conocer a los principales 'stakeholders', detectar oportunidades y compartir experiencias con otros directivos comprometidos con la eficiencia y sostenibilidad". El congreso incluirá una zona de exposiciones y de 'networking' de más de 2.500 metros cuadrados, seis nuevos espacios de conocimiento y dos pabellones para impulsar la innovación abierta y las 'startups'.

"España es un referente y cuenta con compañías experimentadas y con reconocido liderazgo tecnológico para contribuir a la descarbonización de la economía, la transición energética y la mejora de la competitividad empresarial", indican desde la Plataforma enerTIC, insistiendo en que la innovación y la digitalización "están impactando en el mundo de la energía y son determinantes para avanzar hacia una sociedad más sostenible".

Durante estos meses previos, la Plataforma está preparando con cerca de un centenar empresas asociadas y el comité de expertos, una agenda completa para transmitir a los directivos del sector público y privado cómo pueden contribuir con el uso de tecnologías disruptivas a mejorar la eficiencia de sus organizaciones, desarrollar estrategias de sostenibilidad y alinearse con los objetivos de la Unión Europea (Horizonte Europa #H2030) y Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo Sostenible #ODS).