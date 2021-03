Disco Elysium llegará a PS5 junto con 6 videojuegos independientes

Disco Elysium: The Final Cut

MADRID, 18 Mar. (Portaltic/EP) -

PlayStation ha anunciado siete nuevos videojuegos de su iniciativa de títulos independientes PlayStation Indies, entre los que destaca la llegada de Disco Elysium: The Final Cut a la consola de nueva generación PS5.

Disco Elysium es un videojuego de rol y de investigación que pondrá a los jugadores bajo el control de un detective para resolver un caso de asesinato con la ayuda de 24 habilidades únicas en total.

Su nueva entrega, 'Disco Elysium: The Final Cut' estará disponible para PS5 y PS4 brinda nuevas opciones de diálogo que pueden conducir a nuevos caminos de investigación que los jugadores podrán desarrollar en su Gabinete de pensamiento, con bonificaciones e inconvenientes distintos.

Asimismo, PlayStation ha anunciado la llegada de otros seis videojuegos independientes a sus consolas como parte de la iniciativa PlayStation Indies, entre los que se encuentra Chicory: A Colorful Tale, un título de aventuras para PS5 y PS4, disponible en primavera, en el que los jugadores deberán restaurar el color del mundo con un pincel mágico una vez se ha desvanecido.

Heavenly Bodies, otra de las novedades, es un videojuego sobre astronautas con mecánicas de puzzle, en el que los jugadores deberán descifrar rompecabezas espaciales bajo la ingravidez.

Nour: Play With Your Food, por su parte, es un videojuego desarrollado por el músico y diseñador Maximilian C. Mueller, disponible en verano de 2021 para PS5, que permite experimentar con la comida y la música.

En Operation: Tango, disponible en primavera de 2021 en PS5 y PS4, los jugadores deberán ayudarse de un compañero y ponerse bajo la piel del agente Angel y del hacker Alistair cooperación para, trabajando juntos, superar acertijos para ayudar a salvar el mundo.

PlayStation ha presentado también Puzzling Places, un juego de rompecabezas en 3D para descubrir lugares hermosos de todo el mundo que llegará a PlayStation VR en invierno de 2021, y Where the Heart Leads, un videojuego de viajes en el tiempo en el que el jugador tomará decisiones para cambiar el mundo.