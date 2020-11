Portaltic.-Discord añade las respuestas a mensajes en su versión de escritorio y móviles

MADRID, 17 Nov. (Portaltic/EP) -

La plataforma de mensajería de texto y voz Discord ha introducido una nueva función, tanto en su versión de ewcritorio como para móviles, que permite que los usuarios que escriban mensajes en sus canales lo hagan respondiendo directamente a otros.

Esta característica llega para facilitar las situaciones en que "varias conversaciones tienen lugar una sobre otra" en un canal de la plataforma, como ha informado Discord a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ahora, de forma similar a como ocurre en la mayoría de servicios de mensajería, los usuarios pueden mantener seleccionado un mensaje (en móvil) o colocar el cursor sobre él y elegir la opción 'responder' (en escritorio) para que su comentario sea una respuesta.

Con esta función, se muestra visualmente que se trata de una respuesta a otro mensaje y antes de la respuesta aparece el usuario del comentario original y el principio del texto.

