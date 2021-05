E3 2021 confirma la participación de Square Enix, Sega y Bandai Namco

MADRID, 6 May. (Portaltic/EP) -

La feria de videojuegos E3 2021 contará con la participación de Square Enix, Sega y Bandai Namco, que se unen a las empresas ya confirmadas con anterioridad, entre las que se encuentran Nintendo, Xbox o Ubisoft.

La organización del E3 ha compartido este jueves las diez nuevas empresas del sector del videojuego que participarán en la edición de este año, que se celebrará del 12 al 15 de junio, en un formato completamente digital y gratuito, como confirmó Entertainment Software Association (ESA) a principios de abril.

Se trata de Square Enix, Sega, Bandai Namco, XSEED Games/Marvelous USA, Gearbox Entertainment, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Verizon y Binge.com, que se unen a un cartel en el que ya estaban confirmados Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games y Koch Media.

