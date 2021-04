MADRID, 2 Abr. (Portaltic/EP) -

La Entertainment Software Association (ESA) confirmó en febrero la celebración del E3, y antes los rumores de un muro de pago, ha afirmado que adoptará un formato digital y que será gratuito para todos los asistentes.

La organización de la principal convención anual de la industria del videojuego ha confirmado que no habrá elementos de pago en la celebración digital del E3 de 2021, en respuesta a la información compartida por VideogamesChronicle.

El medio especializado recogió los supuestos planes de la ESA de ofrecer algunos contenidos, como demostraciones o paquetes 'premium', a cambio del pago de una tasa de unos 35 dólares, según sus fuentes.

Un portavoz de la ESA ha asegurado a VGC que "no habrá elementos en el E3 2021 que estén detrás de un pase pagado o un muro de pago". Y ahora, la organización ha reiterado en Twitter su intención de ofrecer "un evento gratuito para todos los asistentes", con la promesa de compartir más detalles "pronto".

E3's 2021 digital show is a free event for all attendees. We're excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx