El E3 2021 será una experiencia transformada y prepara su formato digital

MADRID, 9 Feb. (Portaltic/EP) -

La organización del E3 de Los Ángeles (Estados Unidos), la principal convención anual de la industria del videojuego, ha asegurado que trabaja para "transformar la experiencia del E3" en su edición de 2021, y planea celebrar el evento de forma digital.

Después de suspender debido a la pandemia de Covid-19 su edición de 2020, que se iba a celebrar el mes de junio, la Entertainment Software Association (ESA), que representa a la industria del videojuego en Estados Unidos, aseguró entonces que esperaba "poder ofrecer el E3 2021 como un evento reinventado que reúne a los fans, medios y la industria".

"Podemos confirmar que estamos transformando la experiencia del E3 en 2021", ha asegurado ahora la organización en declaraciones al portal The Verge.

Asimismo, la ESA ha confirmado en Twitter que prepara actualmente la edición de 2021 y que "pronto" anunciará el formato en el que se celebrará el evento anual de videojuegos, aunque por el momento no ha adelantado más detalles.

Monday's off to an exciting start huh? ???? We've been hard at work on this year's event and we can't wait to provide the *full* picture of the E3 2021 experience. Keep an eye here for more big news from us soon! Until then, we'll be back under the box ?? pic.twitter.com/NKgWPIFRVC