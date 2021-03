EA investiga si trabajadores internos vendían de forma privada cartas de FIFA 21 Ultimate Team

MADRID, 11 Mar. (Portaltic/EP) -

Electronic Arts (EA) ha anunciado que está investigando si trabajadores internos se han lucrado de forma privada con el modo FIFA 21 Ultimate Team y sus cajas de botín, por las que los usuarios pueden mejorar sus equipos adquiriendo cartas de jugadores.

FIFA 21 Ultimate Team está en el punto de mira de las autoridades reguladores de los juegos de azar, y ahora también de la propia EA tras el escándalo conocido como 'EAGate', por el que usuarios del título de simulación deportivo denuncian que trabajadores de la desarrolladora venden las cartas de forma privada.

El modo Ultimate Team ofrece a los jugadores de FIFA la oportunidad de crear y mejorar su equipo de futbolistas mediante la adquisición de cartas con dinero real. Los jugadores que aparecen en las cartas mediante un sistema de aletoriedad y los que ofrecen mejor rendimiento tienen menores probabilidades de aparecer.

Ya el año pasado la Autoridad de Juego de Países Bajos denunció "el hecho de que los futbolistas a veces tienen un valor alto y que en ocasiones puede comerciarse con ellos". Este organismo interpuso una una orden administrativa sujeta a una sanción de hasta 5 millones de euros a EA por las cajas de botín.

Las quejas contra empleados de EA Sports FIFA que venden cartas raras y packs personalizados han proliferado en redes sociales. En Twitter se han compartido supuestas conversaciones con un empleado, que ofrece packs de jugadores por precios que oscilan entre los 750 y los mil euros.

