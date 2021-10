EA suspende 30.000 cuentas por aprovechar una vulnerabilidad 'FUT Champions' de FIFA 22

MADRID, 20 Oct. (Portaltic/EP) -

Electronic Arts (EA) ha identificado 30.000 cuentas activas de usuarios que han explotado una vulnerabilidad presente en el modo de juego 'FUT Champions' de FIFA 22 para obtener ventajas en los partidos frente a sus rivales.

Las 30.000 cuentas que aprovecharon la vulnerabilidad de FIFA 22 han sido suspendidas de la versión 'online' del juego por un periodo de siete días, como ha informado la editora de videojuegos a través de su perfil de Comunicaciones.

La vulnerabilidad que han explotado se corrigió el fin de semana. Por ella, todos los que aprovecharon el fallo en FUT Champions pudieron dejar los partidos "sin sufrir ninguna pérdida", como explicó la compañía hace unos días.

We have identified over 30K active accounts that exploited this issue consistently and have suspended them from FIFA 22 online for 7 days, preventing them from participating in this week’s FUT Champions Finals.



Read about our Positive Play Charter here - https://t.co/KR5ZrE9X5O https://t.co/c5wih0bkGR