Portaltic.-Los editores de noticias de EEUU exigen a Apple que explique por qué redujo las comisiones a Amazon en la App Store

MADRID, 21 Ago. (Portaltic/EP) -

Digital Content Next (DCN), una agrupación que une a los principales editores de noticias de Estados Unidos, ha reclamado a Apple que explique por qué redujo a Amazon la comisión que tenía que pagar en la App Store por su plataforma de 'streaming' Prime Video, mientras que el resto de aplicaciones, como sus servicios de suscripción de noticias, deben pagar tasas más altas.

Los editores de noticias han dirigido este jueves una carta al CEO de Apple, Tim Cook, en la que hace mención al acuerdo alcanzado en 2017 entre Amazon y Apple para reducir del 30 al 15 por ciento las comisiones a los usuarios del servicio de suscripción de vídeo Prime Video, como confirma un documento publicado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

DCN representa a editores de noticias con una audiencia de más de 223 millones de personas en Estados Unidos -todo el público digital-. Entre sus miembros se encuentran diarios reconocidos como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.

La organización mediática ha manifestado en la misiva a Apple su intención de "conocer qué condiciones deben cumplir los miembros para beneficiarse del acuerdo que Amazon está recibiendo por Prime Video en La App Store".

La mayor parte de estos miembros ofrecen aplicaciones en la App Store con servicios de suscripción que están sujetos a las normativas de la plataforma de Apple y pagan unas comisiones del 30 por ciento por sus transacciones.

Estos términos "tienen impacto en la capacidad de continuar invirtiendo en noticias de alta calidad y confiables y en el entretenimiento, particularmente en la competitividad con otras firmas", concluyen.